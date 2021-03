Cristian Garin buscará levantar su quinto título ante Facundo Bagnis en el ATP de Santiago

Gracias a una sólida presentación, el tenista chileno Cristian Garin, 22 del ránking mundial, buscará quedarse con su quinto título este domingo en la final del ATP 250 de Santiago, enfrentando al argentino Facundo Bagnis (118°).

El "Tanque" se ganó el derecho a disputar esta instancia luego de haber superado cada ronda desde los octavos de final con victorias en dos sets.

Los rivales a los que debió superar el número uno de nuestro país fueron su compatriota Alejandro Tabilo, el peruano Juan Pablo Varillas y al colombiano Daniel Galán.

"Estoy muy contento por la semana que estoy teniendo. Si bien no he jugado mi mejor tenis, he estado siendo bastante competitivo", expresó el ariqueño tras su triunfo en semifinales.

Hay que destacar que será la primera final que afronte Garin este año, luego de sus participaciones en los torneos de Delray Beach y Córdoba.

En la vereda contraria está Bagnis, que viene de sendos triunfos a partir de la primera ronda del campeonato. El italiano Marco Cecchinato, el estadounidense Frances Tiafoe, el serbio Laslo Djere y el trasandino Federico Delbonis fueron sus víctimas en su lado del cuadro.

Bagnis no registra títulos en su palmarés hasta el momento, por lo que tendrá la motivación de poder conquistar su primera corona en territorio nacional.

La final entre Garin y Bagnis se jugará este domingo desde las 16:00 horas de nuestro país, y podrás seguir la acción junto a la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.