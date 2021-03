Cristian Garin: He estado siendo muy competitivo sin jugar mi mejor tenis

Luego de conseguir su avance a la final del ATP 250 de Santiago, el chileno Cristian Garin expresó su alegría por el resultado, pero advirtió que "no está jugando su mejor tenis".

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el número uno de nuestro país mencionó que: "Estoy muy contento por la semana que estoy teniendo. Si bien no he jugado mi mejor tenis, he estado siendo bastante competitivo".

"Es el primer torneo en mucho tiempo donde me siento competitivo", subrayó.

"En mi cabeza tengo muchos objetivos. Como se ha dado todo este año y el nuevo sistema de puntos, en cuanto a ranking prefiero seguir mi camino. No pienso en el ranking, solo quiero competir", añadió antes de comentar el duelo de este domingo ante el argentino Facundo Bagnis.

"Facundo está jugando muy bien, pero la final es otra cosa. Sé como jugar este tipo de partidos y estaba esperando este momento", expresó.