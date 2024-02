¡Cuatro chilenos! Tomás Barrios ingresó al cuadro principal del ATP de Santiago

El chileno Tomás Barrios (120° del mundo) recibió una gran noticia al ser confirmado en el cuadro principal del ATP 250 de Santiago, Chile Open, que comienza el próximo lunes en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

Esto porque el argentino Tomás Martín Etcheverry (27°), quien llegó a la final del torneo el año pasado, debió bajarse por una lesión muscular, sufrida el viernes pasado en un duelo ante Nicolás Jarry (19°) en Buenos Aires.

Santiago update:

OUT: Etcheverry

IN: Barrios Vera

Next: Tirante