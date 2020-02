Tomás Barrios tras disputar el ATP de Santiago: Fue una semana positiva por donde se mire

El tenista nacional Tomás Barrios (300° del mundo) realizó una evaluación de su semana en el ATP de Santiago, donde ganó su primer partido en el circuito profesional, y llegó a semifinales del cuadro de dobles (431°), donde quedó recientemente eliminado junto a Alejandro Tabilo (401° en duplas).

"Yo creo que fue una semana positiva para ambos, obviamente ahora quedamos con gusto a poco, creo que pudimos haber hecho algo mucho mejor, pero por mi parte gané mi primer partido en singles en un ATP, hicimos semifinales en dobles y creo que por donde se mire fue una semana positiva", dijo en conferencia de prensa "Tomi".

Además, se refirió a la derrota ante los españoles Roberto Carballés (193°) y Alejandro Davidovich (957T) de este viernes: "Fue un partido distinto a los demás. Los otros fueron con mucho juego de red de nuestros rivales y hoy nos jugaron mucho de fondo, de hecho todos los segundos saques se quedaron atrás y eso nos molestó mucho"

Finalmente, proyectó su binomio con Tabilo para la serie Copa Davis ante Suecia, de la próxima semana: "Creo que es una opción bastante fuerte, es una buena posibilidad para que Cristian pueda descansar y jugar los dos singles, así que es una posibilidad fuerte".

Alejandro Tabilo y su gran inicio del año 2020

Por su parte, Alejandro Tabilo también analizó la caída ante Carballés y Davidovich, aunque también tuvo palabras para su buen inicio de año 2020, señalando que espera mantener este rendimiento en el tiempo.

"No saqué bien hoy, me complicó un poco las devoluciones de ellos, presionaron mucho con pelotas paralelas y a los pies, entonces sentí la presión y no tuve un muy bien partido", dijo sobre el duelo.

Proyectando la temporada, "Jano" sostuvo que "después de la Copa Davis voy a ver si entro a Indian Wells, esa sería la primera qualy de ATP, después de eso iré a jugar un Challenger en Brasil, y ver después donde puedo entrar, está la posibilidad en Houston, hay algunos Challengers que son grandes, donde van a haber varios jugadores y de ahí ver en Europa, que se acerca Roland Garros y Wimbledon".

"Sí, empecé más o menos bien el año, quiero ver cómo me va en Roland Garros y en Wimbledon e intentar seguir con los resultados con los que empecé la temporada", cerró.