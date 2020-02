Tomás Barrios y su triunfo en el ATP de Santiago: Me solté con el saque y eso me llevó a ganar

Luego de su victoria en la primera ronda del ATP de Santiago, el tenista chileno Tomás Barrios (300° del ránking mundial) se mostró bastante satisfecho con el nivel que mostró ante el español Carlos Taberner, asegurando que "se soltó" y eso lo llevó a quedarse con la victoria.

En conferencia de prensa, la raqueta nacional declaró que: "Me siento increíble. Jugué un buen partido después del primer set y a un nivel muy alto. Supe manejar la presión, me solté con el saque y eso me llevó a ganar".

"Es mi primer ATP y un partido en casa es siempre difícil, así que estoy muy feliz. Creo que hasta ahora es el partido más importante de mi carrera", agregó.

De la misma forma, agradeció el apoyo del público en San Carlos de Apoquindo, mencionando que: "La gente se portó muy bien. Me apoyó en todo momento y eso al final fue un factor muy importante".

Finalmente, Barrios se refirió al duelo que tendrá en la segunda ronda ante el boliviano Hugo Dellien, apuntando que: "Estudiaré a mi rival, voy a tener que jugar como hoy o mejor para seguir avanzando. Todos los rivales en un torneo ATP son muy duros".

"El nivel de experiencia es increíble. Nunca había jugado un cuadro final de un ATP y es algo tremendo. Espero me sirva mucho porque esto es a lo que aspiramos los que vamos creciendo para llegar a un gran nivel", concluyó.