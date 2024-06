Carlos Alcaraz celebró en Queen's al ganar su primer partido de la temporada en césped

A pura sonrisa fue el estreno del español Carlos Alcaraz (2° del ranking mundia) en el ATP 500 de Queen's, al imponerse con comodidad en su partido de primera ronda del certamen londinense.

En su primera victoria en césped de la temporada, la víctima del murciano fue el argentino Francisco Cerúndolo (26°), a quien derrotó por un contundente 6-1 y 7-5 en una hora y 23 minutos de juego.

Con este triunfo en su comienzo en Londres, 'Carlitos' alcanzó las 13 victorias consecutivas sobre la superficie de pasto, manteniéndose invicto desde su última derrota, en los octavos de final de Wimbledon 2022.

Ahora, su siguiente rival en Queen's será el británico Jack Draper (31°), quien dejó en el camino al también argentino Mariano Navone.

Luego de su victoria ante Cerúndolo, el reciente campeón de Roland Garros abordó lo que será el partido de España ante Italia este jueves en la segunda fecha de la fase de grupos de la EURO 2024.

"La Eurocopa es cada cuatro años, ahora es tiempo de apoyar y ver a España. Pediré jugar antes mi siguiente partido", expresó Alcaraz sobre su duelo ante Draper.

Finishing with a flourish ✨



The moment 2023 champion @carlosalcaraz secured victory over Cerundolopic.twitter.com/fmtkmENjDA