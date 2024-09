Carlos Alcaraz y Jannik Sinner avanzaron en Beijing casi de forma similar

El ATP 500 de Beijing, y su peculiar calendario que lo tiene terminando un día miércoles y no un domingo como es habitual, entró en su etapa final, y Jannik Sinner (1º del ranking) y Carlos Alcaraz (3º), máximos favoritos de este torneo lo hicieron ver en cancha y con la peculiaridad de un trámite muy similar.

El torneo ya definió a sus cuatro semifinalistas, y previo a Alcaraz y Sinner, se inscribió en el último peldaño, previo a la disputa del título, el ruso Daniil Medvedev (5º) le ganó al italiano Flavio Cobolli (32º) por 6-2 y 6-4.

Alcaraz y Sinner ganaron de forma muy parecida.

Tanto el tenista español como el número uno del orbe dieron cuenta de sus adversarios en un tiempo de juego similar, poco más de una hora y media, con un set de rápida ejecución y otro con mayor batalla.

En el caso del hispano, éste se impuso al ruso Karen Khachanov (27º) por 7-5 y 6-2 en una hora y 36’ y ahora tendrá que medirse con Medvedev.

Mientras que Jannik Sinner ganó al checo Jiri Lehecka (37º) con un marcador de 6-2 y 7-6 (6) en una hora 44’.

La gran Sorpresa en Beijing

El batacazo de la jornada, y para alegría de los parciales de la capital de China, corrió por cuenta del tenista local Yunchaokete Bu (96º), que le ganó al cuarto preclasificado, el ruso, Andrey Rublev (6º), por 7-5 y 6-4, y en las semifinales se enfrentará a Sinner.