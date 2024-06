Jack Draper dio la sorpresa y eliminó a Carlos Alcaraz en Queen's

El británico Jack Draper eliminó este jueves en el ATP 500 de Queen's al español Carlos Alcaraz, número dos del mundo y defensor de la corona en el torneo británico.

Draper, trigésimo primero del ranking, se impuso por 7-6 (7/3) y 6-3 al cabo de una hora y 39 minutos y le cortó una racha de 13 victorias consecutivas sobre césped al español, que en el estreno había derrotado al argentino Francisco Cerúndolo (26°).

Jack Draper beats Carlos Alcaraz in straight sets and moves to the Queen's quarter-finals!



