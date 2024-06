Ranking de la ATP: Carlos Alcaraz subió gracias al título de Roland Garros y se ratifica nuevo número uno ¿Cómo le fue a los chilenos?

Carlos Alcaraz cumplió un sueño al ganar el título de Roland Garros al imponerse en la final al Alemán Alexander Zverev, tras cinco batallados set, e imponerse en el torneo donde su compatriota Rafael Nadal dominó durante dos décadas, por lo que en la península ibérica ven en él a su heredero.

A los 21 años, Alcaraz ya ganó Wimbledon y el US Open por lo que para completar el Grand Slam sólo le falta el abierto de Australia, resultados que lo catapultan como el principal sucesor de los tres grades, además de Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

Al coronarse campeón del abierto parisino, Alcaraz consiguió otro hecho positivo, en su camino para recuperar el número 1 del mundo. El hispano avanzó un casillero en el ranking de la ATP y este lunes 10 de junio apareció en el segundo lugar, detrás del italiano Jannik Sinner que está al tope del escalafón, ya que la lesión de Novak Djokovic le permitió subir lo más alto, mientras el tenista serbio bajó al tercer lugar.

Este cambio lo destacó la propia ATP, que señaló que es primera vez que el Top 2 está integrado por jugadores nacidos este siglo.

El resto del top ten tuvo como principal variante el ascenso al noveno lugar del australiano Alex de Miñaur, mientras el griego Stefanos Tsitsipas salió de los 10 mejores del orbe y bajó hasta el undécimo lugar.

It's official: Jannik Sinner is the new ATP World No. 1 presented by PIF 🥇 👏#S1NNER | #PIF | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/oX2CtC8oeg