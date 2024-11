Matías Soto alcanzó el mejor ranking de su carrera y un histórico jugador sigue en caída

La temporada del tenis en sus grandes torneos está llegando a su final, y sólo queda el ATP Finals o campeonato de maestros, además de los Challengers y Futuros, donde los jugadores chilenos siguen participando, y de las que saca cuentas positivas Matías Soto.

Alejando Tabilo y Nicolás Jarry, que cerró su relación con el entrenador Juan Ignacio Chela, con sus temporadas ya finalizadas no vieron alterados sus puestos en el ranking, 22º y 36º respectivamente, y empiezan a focalizarse en el año 2025.

La lucha por ser el tercer mejor jugador chileno quedó encendida. Cristian Garin descendió un puesto y apareció en el 148º lugar, mientras Tomás Barrios ascendió un casillero y está 151º, a solo tres lugares de Gago.

Matías Soto, gracias a su título en el torneo de Recife, trepó a la 296ª ubicación, la cual es la mejor de su carrera, y logró sobrepasar la frontera de los 300 mejores del planeta.

El top ten del ranking planetarios sigue dominado, en ese orden, por el italiano Jannik Sinner, el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz, aunque lo que destaca y llama la atención es la situación de Novak Djokovic, que en una etapa donde el término de su carrera se empieza a acercar, y dosifica los torneos donde participa, sigue a la baja, y apareció en la sexta plaza, una menos que la semana anterior, en la cual ya había descendido.

Los principales jugadores se centran en el ATP Finals, que en su primera jornada tuvo los triunfos de Sinner y Taylor Frtiz, frente a Alex de Miñaur y Daniil Medvedev, respectivamente. Mientras que este lunes 11 de noviembre comenzará la acción con los pleitos entre Carlos Alcaraz y Casper Rudd, y el de Alexander Zverev frente a Andrey Rublev.

