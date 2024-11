Matías Soto tiene premio a su esfuerzo en el Challenger de Sao Paulo

Los últimos torneos de Matías Soto (273º de la ATP) le han llevado a instancias finales en Brasil, lo que le permitió alcanzar el mejor ranking de su carrera gracias a un título y un subcampeonato en las categorías Futuro, y ahora subió la valla y está tomando parte de del Challenger de Sao Paulo.

En su estreno, el copiapino había prolongado su racha triunfal con una gran victoria frente al argentino Federico Gómez (138º), sexto preclasificado del torneo, lo cual le abría el cuadro para seguir avanzando.

Por la ronda de octavos de final, la quinta raqueta de nuestro país se midió con el boliviano Juan Carlos Prado (291º) y nuevamente hizo manifiesto que su alza es una realidad, ya que en tan sólo 1 hora 17’ dio cuenta del altiplánico por un marcador de 6-3 y 6-4 y avanzó a cuartos de final.

Esta actuación le vale importantes puntos para seguir avanzando en el ranking, en el cual ascendería cerca del lugar 250, dando un salto, por ahora, de veinte lugares, y le permiten acercarse a la disputa de las clasificaciones del Abierto de Australia en enero próximo.

