Tomás Barrios debutó con una victoria en Alemania

El chileno Tomás Barrios (157° en el ranking de la ATP) debutó con éxito en el Challenger de Heilbronn, que se disputa sobre arcilla en Alemania.

El chillanejo se impuso de forma contundente al alemán Benjamin Hassam (149°) por parciales de 6-4 y 6-0, en poco más de una hora de juego.

