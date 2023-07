Tomás Barrios: Estoy muy contento de lograr mi primera victoria en un cuadro de Grand Slam

El tenista nacional Tomás Barrios (133° del ranking de la ATP) se mostró muy satisfecho tras debutar este lunes con un triunfo ante el argentino Sebastián Baez (46°) en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

"-Estoy- muy contento por cómo se dio la semana, con un partido muy largo y hoy también. Estoy muy contento por lograr mi primera victoria en un cuadro de Grand Slam", señaló tras el compromiso en el All England Club.

“Seguramente me vinieron bien varios partidos en el cuerpo, que no es fácil hacerlo en esta superficie. Además tras el último partido de la qualy tuve varios días de descanso y eso me vino bien”, cerró.

Barrios jugará en la próxima ronda ante el belga David Goffin, actual 123 del mundo, pero que en su mejor momento fue top ten.