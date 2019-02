Christian Garín cayó ante Félix Auger-Aliassime y se despidió en octavos de final en Río de Janeiro

El tenista nacional Christian Garín (91° en el ránking), se despidió en los octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, tras caer por 7-5 y 6-4 ante la joven promesa canadiense Félix Auger-Aliassime (104°), quien mostró un solido nivel para seguir avanzando en el certamen.

El chileno se vio superado en el juego frente al norteamericano, pese a que en el primer set mostró una importante lucha, que lo llevó a remontar dos quiebres en contra ante un sólido rival, que en todo caso pudo romperle el servicio al "Tanque" por tercera vez en el undécimo juego y quedarse con la manga inicial.

En el segundo set, "Gago" pareció alejarse de los fantasmas, cuando en un impecable comienzo rompió el primer juego de saque de su rival, para quedar 2-0 arriba rápidamente.

No obstante, Garín no pudo mantener ese ritmo y no solo fue empatado por Auger-Aliassime, sino que tras dos quiebres consecutivos, terminó quedando con una clara desventaja, la cual jamás pudo remonta, por lo que terminó cayendo en una hora y 47 minutos de juego.

Más allá de la derrota, el jugador criollo dio un paso adelante en su carrera durante esta semana, ya que ganó por primera vez en su carrera un torneo ATP 500, por lo que comienza afirmarse en el circuito.

No obstante, la buena actuación que tuvo el año pasado en el Challenhger de Morelos, no permitirá que tenga un ascenso en el ránking internacional, por lo que se espera que el próximo lunes, mantenga su lugar 91.