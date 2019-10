Gaudio y Finales de Copa Davis: No es fácil enfrentar a Chile, tiene a Jarry y Garin en un excelente nivel

Gastón Gaudio, capitán del equipo argentino de Copa Davis, rival de Chile en el Grupo C de la competencia que se realizará en Madrid entre el 18 y el 24 de noviembre, se refirió a la dificultad de enfrentar a tenistas como Nicolás Jarry y Cristian Garin en el torneo.

"Tenemos una fase de grupos complicada, pero todos los que están clasificados para jugar en Madrid son los mejores del mundo. Nosotros tenemos la suerte de poder estar ahí", aseguró al sitio oficial de Copa Davis sobre una zona en la que también está Alemania.

"Jugar contra Chile es un clásico, no es nada fácil, tienen a dos jugadores que están pasando a un nivel excelente como Jarry y Garin, que están con muchísima confianza, pero nosotros estamos confiados también porque tenemos un equipazo", agregó.

En cuanto al equipo argentino, aseguró que "estamos con un grupo muy unido, vamos a jugar por el país, que no es poca cosa, así que tenemos confianza en que podamos hacer un buen torneo".

Finalmente, ante la opción de quedarse con la ensaladera de plata, afirmó que "sería un sueño que no me lo puedo ni imaginar... pero te puedo asegurar que haría cosas que no se pueden decir en público".