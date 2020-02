Sergio Elías: Me pareció exagerado llevar tres técnicos para cuatro jugadores

El presidente de la Federación Chilena de Tenis, Sergio Elías, dio su versión del conflicto con Marcelo Ríos tras excluirlo del equipo nacional que viajará a Suecia a disputar la Copa Davis.

Al respecto, el timonel dijo en conferencia de prensa junto a Nicolás Massú que "en esta ocasión el capitán decidió llevar cuatro jugadores y me pareció un poco exagerado llevar tres técnicos para cuatro jugadores".

"Primero porque uno es más caro que el otro, y segundo porque el que está acompañando hoy día a nuestro número uno (Cristian Garin) en todas las giras hace más de un mes es Jorge Aguilar. En mi opinión él es muy importante para el desarrollo que está teniendo Cristian en este momento", apuntó.

A su vez, el mandamás del organismo desmintió la versión del "Chino", quien dijo que el motivo de su exclusión fue por un aumento en el sueldo de Garin. "No es cierto, lo desmiento totalmente. Cuando yo le comuniqué a él la situación le dije que nosotros necesitábamos los recursos para Cristian porque él es el líder del equipo", indicó.

"Así como antes el líder del equipo, el que manejaba los montos que se asignaban era Hans Podlipnik, hoy día obviamente es Cristian el líder del equipo y la Federación no va a estar hablando con los jugadores uno por uno, siempre se habla con una persona para llegar a acuerdos", señaló.

En la misma línea, el presidente de la Federación explicó que "el tema de la exclusión de Marcelo no pasa ni por un tema técnico, ni personal ni mucho menos. Aquí hay un tema que es económico, a veces las decisiones hay que tomarlas y alguien tiene que ser el malo de la película. Esta vez fui yo el malo de la película".

Sobre la opción de que Ríos viajara con el equipo pagando él sus gastos, Elías afirmó que "si él hubiera querido eso ¿por qué no me llamó y me dijo que estaba dispuesto a pagar sus gastos? Conmigo no habló de ese tema, yo lo único que le comuniqué fue cuál era la situación y terminamos el tema".