Francia recibe a Rumania y Australia a Bielorrusia en semifinales de la Copa Federación

Francia recibe a Rumania y Australia a Bielorrusia en las semifinales de la Copa Federación que se disputan este fin de semana en Rouen y Brisbane, respectivamente.

De estos dos choques saldrán los dos equipos que protagonizarán la final el 9 y 10 de noviembre, para suceder a la República Checa, ganadora de la última edición y triunfadora en seis de las ocho últimas temporadas.

La dos veces campeona y seis veces finalista, Francia, disputó su última gran final en 2016 pero no gana este torneo desde 2003. Recibe esta vez a una potente Rumania en el segundo enfrentamiento entre ambos países, en el duelo más nivelado de las semifinales.

"Rumania es uno de los mejores equipos en el mundo, en especial con Simona (Halep)", aseguró la veterana Alize Cornet, que forma equipo junto con Caroline Garcia, Pauline Parmentier y Kristina Mladenovic, capitaneadas por Julien Benneteau.

Cornet sabe que no será nada fácil enfrentarse a la ex número 1 y ganadora de Roland Garros 2018, cuyo juego fue impecable contra las checas. Pero, a pesar de que Rumanía sea favorita para la serie, Cornet no se da por vencida y cree que ellas son capaces de optar a su primer título desde hace 16 años.

"Tienen otras dos buenas jugadoras (Mihaela) Buzarnescu e (Irina-Camelia) Begu y un equipo muy compacto así que seguramente necesitaremos un milagro. Pero lo hemos hecho antes y siento que podemos repetirlo. No tenemos miedo. Yo voy a jugar como mejor sepa", añadió.

Francia llega tras derrotar a Bélgica en Lieja (3-1) y ha ganado seis de las ocho series que ha disputado en casa. El único choque previo entre los dos equipos fue en 1976 cuando Rumania ganó por 3-0 en la Final en el Spectrum Stadium en Filadelfia.

En la otra semifinal, Australia y Bielorrusia se medirán por primera vez. El conjunto "aussie" ha ganado siete veces esta competición pero no compite en el Grupo Mundial desde 2015. La victoria sobre EE.UU. en cuartos, significa que podría estar a las puertas de su primera final desde 1993.

Bielorrusia, mientras tanto, compite en el Grupo Mundial por tercer año consecutivo, y ganar a Australia supondría su segunda final en dos años.