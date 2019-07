Coach de Cristian Garin y la mala racha: "Son cosas que pasan, no es nada preocupante"

El argentino Andrés Schneiter, entrenador de Cristian Garin, analizó la mala racha que ha tenido la primera raqueta nacional, quien cayó este lunes en la primera ronda del ATP 500 de Hamburgo y no gana en el circuito desde el pasado 12 de junio, y señaló que "no es preocupante". Además, apuntó que el chileno "hizo mucho esfuerzo mental" en el primer semestre.

"Cristian ahora no está ganando, pasaron un par de cosas, con dolor en la rodilla, no tuvimos muchos días para entrenar, se enfermó dos veces. También, venimos de muchas semanas de pasto, perdimos uno que otro partido que podríamos haber hecho diferencia, pero que se nos escaparon, y no ganar es perder confianza. Son cosas que pasan, no es nada preocupante", explicó Schneiter a ATON Chile.

La última victoria de Garin fue ante Robin Haase en Hertogenbosch, y desde entonces suma cinco derrotas consecutivas: Borna Coric en Holanda, Marin Cilic en Queen's, Jeremy Chardy en Bastad y dos veces ante Rublev, en Wimbledon y este lunes en Alemania.

Del mismo modo, Schneiter habló sobre la presión que ha sentido Garin, quien "ha hecho mucho esfuerzo mental en la primera parte del año".

"Es normal adecuarse al nuevo ranking, entrar a los torneos con más chances de ganar. Son muchas cosas que van entrando a la cabeza y se tiene que ir aceptando. Son muchas cosas de golpe que han cambiado mucho la manera de todo", precisó.

Por último, aseveró que Garin no está jugando con el nivel que venía mostrando y que debe mejorar su servicio, por lo que entrenarán "unos 10 días", para llegar en condiciones a los Masters de Montreal y Cincinnati, que se jugarán en agosto próximo.