Coach de Garin: La baja en el ránking se debió a la parte física

El argentino Andrés Schneiter, coach del tenista número uno de Chile Cristian Garin (87º del mundo) comentó el presente de "Gago" y expresó que el aspecto físico le ha jugado una mala pasada en los últimos años.

Schneiter comentó a Emol: "La baja de ranking (llegó a estar 17º), por lo que él me ha comentado, se debió bastante a la parte física. No pudo trabajar bien, venía con alguna lesión. Creo que es importante enfocarse en la parte física. Hoy por hoy le falta consistencia, jugar muchas semanas seguidas a alto nivel".

Además, habló de ítem psicológico en Garin: "Para mí la parte de cabeza, la trabajas en el momento en que a tu jugador le das muy clara la manera de trabajar. Cuando lo ordenas y lo llevas a que encuentre su juego natural. Que se sienta cómodo jugando al tenis. Es la mejor manera, cuando lo pones en su ambiente natural. Es una forma en que le arreglas rápido sus miedos, sus temores de cómo jugar en ciertos momentos. Si vuelves al 2019, Cristian en un momento estuvo en las estadísticas como número uno del mundo en momentos de presión. Eso se debía a que teníamos muy claro qué hacer en esos momentos".

"Lo que tenemos que mejorar es volver a competir mejor. Me refiero a un montón de cosas. Bancarse más la frustración, ser más consistente durante el año", siguió en la misma línea.

Finalmente, el "Gringo" habló del lenguaje corporal del tenista chileno: "Es una manera en que afrontamos los momentos de tensión. Es su forma. Yo he tenido jugadores que juegan enojados todo el tiempo, muy serios todo el tiempo, otros lo toman más divertido. El no sufre más que otros tenistas. Todos la pasan mal. Es muy difícil este deporte, es mucha presión con la que se juega todo el tiempo. Tienes que aprender a convivir con esa presión. No es que él la pasa peor que otros. La mayoría la pasa mal".