Cristian Garin desplegó sus mejores golpes ante Hugo Dellien

El chileno Cristian Garin (74°) mostró grandes jugadas en la primera ronda del ATP 250 de Houston, Estados Unidos, donde sacó del camino sin inconvenientes al boliviano Hugo Dellien (112°), dejándolo en cero en el segundo set.

El nacional celebró con parciales de 6-3 y 6-0, dejando algunas muestras de sus mejores golpes, que alguna vez lo llevaron a alzar el trofeo en la arcilla texana.

Revisa algunos momentos de su triunfazo sobre Dellien.

Some days you can do no wrong 🔥



🇨🇱 @Garin_Cris sweeps past Dellien 6-3 6-0 in just 63 minutes!#USClay pic.twitter.com/NQBOJgDxN8