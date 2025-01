Cristian Garin logró una victoria Épica en Australia

La meta de Cristian Garin (151 de la ATP) este año apunta nuevamente a meterse de forma constante en la élite del tenis mundial, que va en línea con todo el potencial que tiene, pero que le cuesta hacerlo permanente.

En la segunda ronda de las clasificatorias del Abierto de Australia Gago se enfrentó con el serbio Laslo Djere (114º) con quien había un historial de dos partidos, con un triunfo para cada uno.

La tercera raqueta de nuestro país quebró de entrada, lo cual pudo sostener pese a toda la oposición que le puso el europeo, pero finalmente, tras 42 minutos conquistó la primera manga 6-4.

