Cristian Garin se bajó de la qualy del ATP de Buenos Aires

El chileno Cristian Garin (87° del mundo) se bajó de las clasificaciones del ATP de Buenos Aires, Argentina Open, que se van a disputar desde este fin de semana.

Así lo dio a conocer la página especializada en X Other List Updates, dando a conocer que su lugar lo tomará el local Juan Manuel Cerúndolo (148°).

"Gago" presentó problemas físicos el martes pasado, que lo obligaron a retirarse del duelo ante el español Bernabé Zapata Miralles (79°).

Ahora, hay que esperar si Garin llega a sus próximos desafíos, que son la qualy en Río de Janeiro y el cuadro principal del Chile Open, en San Carlos de Apoquindo.

