Cristian Garin se estrelló en extenuante partido con el número uno del torneo de Braunschweig

La tercera raqueta de nuestro país, Cristian Garin (106º de la Atp), venía de duros enfrentamientos que había podido sortear en el Challenger de Braunschweig en Alemania, y este jueves debió enfrentar por los cuartos de final al principal cabeza de serie del torneo, el español Roberto Carballés Baena (64º).

Previo a este enfrentamiento en la arcilla alemana habían tenido dos pleitos, con un triunfo para cada uno, y en ambas ocasiones sobre polvo de ladrillo, por lo que el partido de esta jornada inclinaría la estadística en favor de uno. Y el duelo fue tan estrecho como se preveía.

No.1 seed Roberto Carballes Baena survives a marathon match 4-6, 6-3, 7-5 over Garin to advance to the Braunschweig semifinals!#ATPChallenger pic.twitter.com/xHXlrQOm4Q