Cristian Garin: Sigo sin encontrar mi juego, estoy un poco preocupado por eso

El tenista nacional Cristian Garin (22° del mundo) se mostró muy autocrítico tras quedar eliminado en singles y en dobles del ATP 250 de Estoril, este viernes, asegurando que no ha podido llegar a su mejor nivel.

"Jugué muy mal (en individuales ante Cameron Norrie). Tuve muy malas sensaciones, y nunca me pude soltar. En ningún momento me sentí bien, ni siquiera en el primer set, donde creo que saqué mejor. Pero sigo con inestabilidad en mi juego, sigo sin encontrar mi juego, así que estoy un poco preocupado por eso", reconoció el nacido en Arica en conferencia de prensa.

"No estoy jugando bien desde hace mucho tiempo. Entreno todos los días, me sacrifico muchísimo entrenando, haciendo físico, cuidándome, y a veces da lástima ver los resultados. Pero bueno, hace un mes gané en Chile un torneo importante, también hay cosas positivas. Hay que seguir, pero obviamente que es difícil", agregó.

Por último, "Gago" sostuvo: "Si uno ve las derrotas que he tenido, he perdido con rivales de buen nivel. En Montecarlo perdí con (Stefanos) Tsitsipas, en Barcelona con (Kei) Nishikori, en partidos donde tuve mis chances. Y hoy como dije, no me sentí bien, estoy jugando mal desde hace un par de semanas. He hecho todo lo posible para sentirme bien y no se ha dado. Ahora a pensar en Madrid y Roma, que son torneos importantes, y estoy esforzándome mucho para sentirme bien y vamos a ver qué pasa".