Cristian Garin sufrió una dura caída durante su duelo ante Emil Ruusuvuori en Roma

El tenista chileno Cristian Garin sufrió una dura caída durante su duelo ante el finlandés Emil Ruusuvuori, por la segunda ronda del Masters 1.000 de Roma.

El singlista nacional corrió para alcanzar una pelota corta y se estrelló contra la red, quedando en el piso. Afortunadamente se recuperó y pudo seguir en el partido.

El duro golpe ocurrió en el segundo set, con Garin en ventaja por 3-1 tras haberse quedado con la primera manga por 6-4.

Tras su impasse, se puso de pie, recibió aplauso del público, fue revisado por las autoridades y siguió jugando, ganando el encuentro posteriormente con un 6-4 en el set decisivo.

Revisa la imagen de la caída de Garin:

Great sportsmanship 👏



Ruusuvuori makes sure Garin is alright after he takes a nasty fall mid match@InteBNLdItalia pic.twitter.com/Rl4A2hI74P