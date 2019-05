Cristian Garin tras el título en Munich: Sabía que podía lograr algo importante y di todo por ganar

El tenista chileno Cristian Garin (47° del ránking mundial) se mostró muy conforme y contento tras conseguir el título en el ATP 250 de Munich, señalando que tenía la seguridad para lograr algo importante en el certamen y que finalmente "dio todo" para quedarse con la corona.

Haciendo un análisis de su rivales en el certamen, donde venció al argentino Diego Schwartzman y al alemán Alexander Zverev, el "Tanque" afirmó que: "Me sentí bien cómodo jugando. Sabía que podía hacer algo importante en este torneo y di todo por ganar".

"Subí el nivel cada partido, todo terminó saliendo increíble. A veces me puse nervioso, pero logré competir de la mejor forma", subrayó.

En el mismo marco, el número uno a nivel nacional destacó que al jugador que más le costó enfrentar fue al tres del mundo, mientras que en el duelo donde se sintió más cómodo con su juego fue ante el trasandino.

Por último, el iquiqueño agradeció el apoyo de la gente durante el último tiempo, apuntando a que: "Me siento súper identificado por mi país. Agradezco mucho la gente que me ve y me manda su energía positiva, me hace súper feliz el apoyo que me dan en Chile".

El próximo desafío que tendrá Garin en el circuito será el ATP de Ginebra en Suiza, el cual se disputará desde el próximo 18 de mayo.