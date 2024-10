Este es el Cristian Garin que todos desean ver

La presente semana para los tenistas nacionales está focalizada en el Challenger de Valencia, donde toma parte Cristian Garin (122º del ranking ATP), tercera raqueta de nuestro país que tenía un atractivo y duro debut.

En la cancha principal del torneo español, y en el horario estelar Gago se midió con el francés Benoit Paire (271º), que si bien su actual ubicación en el escalafón lo tiene muy rezagado, hace no mucho fue un jugador de la élite, ya que se situó 18º, y además sus excentricidades y polémicas dentro de las canchas siempre han hecho atractivos sus pleitos.

🌟Cristian Garín vs. Benoit Paire en primera ronda de la @copafbvalencia . Dos ex top20 copando el turno estrella de la jornada. pic.twitter.com/5EbtStP0ZK

Los pergaminos de ambos daban incluso en algún tiempo atrás en tenerlos como protagonistas de una final, por ende el duelo congregó a la afición, y Garin no tuvo inconvenientes mayores. Sacó a relucir un juego que resultó incontrarrestable para el galo, y en tan solo una hora con dos minutos lo apabulló por 6-3 y 6-2, haciendo pesar por qué es el segundo preclasificado del campeonato.

En los octavos de final, Gago se verá las caras con el austriaco Dennis Novak (298º) con quien tiene una cuenta pendiente, ya que en el último enfrentamiento, válido por Copa Davis se impuso el europeo. Aunque previamente en el Challenger de Mestre, Italia, el triunfo fue para Garín, por lo que este pleito marcará el desempate.

Sealed win an ace! Cristian Garin beats Benoit Paire at the Valencia Challenger pic.twitter.com/ntrQ35nS4Q