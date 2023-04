Garin sigue sin jugar: El ATP de Houston canceló sus partidos de este viernes por la lluvia

La lluvia sigue aplazando la realización del ATP de Houston en Estados Unidos, y este viernes el certamen emitió un comunicado la suspensión de la jornada debido a las fuertes lluvias que han azotado la ciudad, por lo que el chileno Cristián Garin (74° del ranking mundial) deberá seguir esperando para su partido de octavos de final.

La raqueta nacional debe enfrentar al belga Zizou Berges en busca de la siguiente fase, pero a causa del temporal no ha podido saltar a la cancha del River Oaks Country Club.

"Debido al lluvioso clima continuo, los partidos del viernes se cancelaron y se reanudarán este sábado. Está previsto que el partido de primera ronda entre Purcell vs Altmaier se reanude el viernes en la cancha 7 no antes de las 3:00 p.m", indica lo publicado por la organización del torneo.

"Hemos tenido una cantidad importante de lluvia en los últimos dos días que han saturado nuestras canchas y estas temperaturas inusualmente frías están ralentizando el proceso de secado", dijo el Director del Torneo Bronwyn Greer, agregando que: "Queremos asegurarnos de que nuestras canchas estén en las mejores condiciones posibles para completar nuestro torneo este fin de semana, y con eso en mente hemos decidido renunciar a jugar hoy, con la excepción de ese partido de primera ronda que está en el tercer set", añadió.

