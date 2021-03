Garin y su regreso en Buenos Aires: Me siento muy bien físicamente y quiero volver a competir

El tenista número uno de Chile, Cristian Garin (22° del mundo), se refirió al regreso a las canchas que vivirá esta semana en el ATP 250 de Buenos Aires, luego de dos meses inactivo.

"Gago" dijo en diálogo con la prensa en una conferencia online que "físicamente me siento bastante bien, llevo tres semanas entrenando de menos a más, llegué hace unos días a Argentina y fue bueno aclimatarme".

"Hace dos meses que no juego y siempre es bueno tener un ritmo de competencia constante. No vengo con muchas expectativas, solo quiero volver a competir y si todo sale bien tengo cuatro torneos seguidos. Buenos Aires es duro, las condiciones son duras, pero me gusta mucho jugar en Sudamérica", añadió.

Además, el "Tanque" se refirió a la primera victoria de Nicolás Jarry en 19 meses (en Córdoba) en un torneo ATP, que le valió avanzar más de 400 puestos este lunes: "Obviamente es bueno, me alegro por él. Tuvo un año difícil y ahora tiene un par de invitaciones. Es bueno para todos y para él más que todos. Quería volver y el año pasado estuvo entrenando".

Finalmente expresó que está conforme con el trabajo que lleva a cabo con su coach Franco Davín: "Me he sentido muy bien, llevamos un par de meses trabajando y no hemos podido competir. Ha sido todo para mejor, nos hemos ido conociendo y he aprendido. No ha sido fácil compatir en este período de pandemia".