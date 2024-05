Roland Garros: Cristian Garín y Tomás Barrios conocieron a sus rivales de la qualy

Este domingo se conoció el cuadro de la qualy para el segundo Grand Slam de la temporada. Roland Garros contará con la participación de los chilenos Cristian Garín (100°) y Tomás Barrios (154°) que lucharán por ingresar al cuadro principal del torneo parisino.

Garín, la tercera raqueta nacional, será el primer cabeza de serie en la primera fase del torneo francés, y se medirá ante el local Ugo Blanchet (159°) en un partido inédito en el circuito.

Barrios, en tanto, después de superar una lesión que lo tuvo casi dos meses fuera, buscará acceder por primera vez al cuadro principal de Roland Garros. El nacido en Chillán jugará ante el argentino Facundo Bagnis (119°).

Gago jugará ante el francés este lunes 20 de mayo, no antes de las 8:00 am, mientras que Tomás lo hará en el primer turno a partir de las 4:00 horas de Chile.

