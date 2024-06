Ex preparador físico de Tsitsipas: "No creo que su objetivo sea ganar Grand Slams y subir a lo más alto"

No ha sido una gran temporada para Stefanos Tsitsipas. El griego que actualmente está en el puesto 11 del ranking ATP mostró un gran tenis en Roland Garros, pero cayó en cuartos de final con Carlos Alcaraz, que a la postre fue el campeón del torneo parisino.

Junto con esa derrota, Tsitsipas también sufrió la renuncia de su preparador físico Christos Fiotakis, quien además, no se guardó nada al momento de explicar su salida del cuerpo técnico del tenista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christos Fiotakis (@christos_fiotakis)

Las razones de la salida del preparador físico de Tsitsipas

Si bien no son nuevos los cambios en su equipo, Fiotakis entregó las contundentes razones de su divorcio con la raqueta griega: "Los resultados y objetivos que me había fijado como entrenador no llegaron. Permitimos que Stéfanos se recuperara, fuera un atleta sano y competitivo a un alto nivel".

Y el profesional de la actividad física no se detuvo: "Tenemos prioridades diferentes. No estoy satisfecho con la ética de trabajo de Stéfanos. No creo que su principal objetivo sea jugar tenis, subir a lo más alto del ranking y ganar Grand Slams".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christos Fiotakis (@christos_fiotakis)

¿En qué competencia está Stefanos Tsitsipas?

El griego está disputando el torneo de Halle y mañana enfrentará al alemán Henri Squire (181°), no antes de las 11:20 de la mañana de nuestro país.