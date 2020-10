Federación de Tenis de Chile solucionó el conflicto por la Beca "Musalem"

La Federación de Tenis de Chile confirmó que destinará los fondos necesarios para cumplir con el compromiso adquirido con el proyecto de la Beca "Jaime Musalem", de ayuda económica a jovenes tenistas con talento.

La beca, consistente en una donación de de un millón de dólares entregada por el ex tenista avecindado en Estados Unidos, Jaime Musalem, no se materializó en su propósito original durante anteriores administraciones. Este era el ayudar a jugadores talentosos que no contaran con los recursos para dsarrollar su carrera.

En estos momentos, la Federación de Tenis tiene un acuerdo con CAF América (Charities Aid Foundation of America), organismo encargado de velar por el cumplimiento de los propósitos benéficos surgidos desde EE.UU.

Como en su momento el millón de dólares no se utilizó con fines benéficos, el actual directorio de la FTCh ha dispuesto cumplir con el compromiso y con el propósito original dispuesto por el benefactor Jaime Musalem.

"Somos una Federación renovada y estamos cautelando la inversión para brindarles apoyo a los jóvenes tenistas con futuro", explicó Sergio Elías, presidente de la Federación de Tenis de Chile. "Hemos trabajado con la CAF para reponer los fondos y garantizar que se cumpla el objetivo donante", dijo.

El contrato se firmó en octubre del año pasado y respalda iniciativas desde ese momento que cumplan con los objetivos de la Beca Jaime Musalem, que han sido incluidos en la proyección del subsidio del presente y los próximos años.

"Nos alegra haber celebrado un nuevo acuerdo con la Federación de Tenis de Chile para restablecer el dinero con fines benéficos en su totalidad y utilizarlo en el objetivo que fue pensado originalmente", comentó Ted Hart, CEO de CAF América. "Nos enorgullecemos de trabajar de manera transparente con nuestros socios de todo el mundo para eliminar barreras y ampliar la capacidad de dar".

El subsidio ayudará a costear los gastos de tres competencias nacionales de menores de la Federación de Tenis y sus escuelas regionales de tenis para menores.