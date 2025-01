Jannik Sinner está disconforme con su juego pese a seguir avanzando en Australia

Pese a acceder a los octavos de final del Abierto de Australia tras superar al estadounidense Marcos Giron (46°) por parciales 6-3, 6-4 y 6-2, el tenista italiano Jannik Sinner no quedó muy conforme con su presentación en la pista central del recinto de Melbourne Park.

A pesar del resultado, el número uno del mundo no tuvo una buena actuación, tras finalizar el partido con un 60% de primeros servicios en juego y 37 errores no forzados.

"Si quiero seguir en el torneo tengo que mejorar. Espero poder hacerlo en las próximas rondas, pero, aun así, estoy feliz", comentó.

No sólo los números fueron pobres con el servicio y los errores no forzados. El defensor del título implementó un nuevo plan que consistía en subir con mayor frecuencia a la red y se apuntó tan solo 16 de los 24 puntos en los que acabó en la volea.

"Mi porcentaje en la red no ha sido demasiado bueno, pero intento mejorar. Es parte del juego. A veces tengo mejores sensaciones, otras veces no”, declaró.

En la próxima ronda el número uno del mundo enfrentará al danés Holger Rune (13°) que venció al serbio Miomir Kecmanovic, a quien superó en cinco espectaculares mangas (6(5)-7, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4) .

El italiano y el danés mantienen un cara a cara igualado a dos, después de que Rune se impusiera en los dos primeros choques y Sinner en los dos últimos. El italiano si quiere seguir avanzando en el torneo y desnivelar su registro previo ante el danés deberá mejorar su juego tras la fuerte autocrítica realizada este sábado en Australia.

