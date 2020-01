Del Potro recibió el alta luego de someterse a una nueva cirugía en su rodilla derecha

El tenista argentino Juan Martín del Potro, de 31 años, fue operado con éxito este lunes en Miami de la rodilla derecha tras sufrir una fractura de rótula en octubre de 2018, lesión por la cual se sometió a una intervención a mediados del 2019 la cual no solucionó sus problemas con los dolores.

"Ahora sí, con el alta médica rumbo a descansar a casa. Una vez más gracias por todo el amor y apoyo que me dan en estos momentos difíciles. Un abrazo grande para todos", escribió Del Potro en su cuenta de Twitter.

En la imagen que acompaña al texto, escrito en español e ingles, se ve al tenista con muletas y una férula en su rodilla derecha.

El tandilense viajó este domingo por la noche a Estados Unidos para ser operado por el médico Lee Kaplan con la intención de que sea "la solución definitiva para un dolor que no sólo le impide jugar al tenis, sino también le dificulta realizar las actividades comunes de la vida diaria", informó su equipo de prensa.

Las dolencias en la zona le impidieron al tenista disputar los torneos del circuito e incluso tuvo que darse de baja de una exhibición que iba a realizar con el suizo Roger Federer en Buenos Aires el 20 de noviembre.

Se trató de la sexta operación a la que se sometió el argentino: se operó la muñeca derecha en 2010, tuvo tres cirugías en la muñeca izquierda entre 2014 y 2015, más las últimas intervenvines en la rodilla derecha.

