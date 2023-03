Del Potro volvió a ilusionar con su posible regreso: Me gustaría darme ese lujo

El argentino Juan Martín Del Potro volvió a ilusionar a sus fanáticos con una posible vuelta al tenis profesional, lo que prometió en caso de que su país ganara el Mundial de fútbol de Qatar 2022.

En diálogo con C5N, "Delpo" expresó: "Hice promesas como todos los argentinos. El tenis sé que sigue estando bien, porque nunca será un problema agarrar la raqueta y ver cómo me siento, pero el tema físico y mi rodilla es algo con lo que trabajo día a día. Igualmente, esa ventana del tenis la voy a dejar abierta hasta el US Open".

"Es especial, porque todos saben lo que significa. Todavía tengo tiempo. Me voy a poner a entrenar para ver cómo responde la pierna y más adelante veré si lo puedo hacer. Si no, seguiré por este camino: tomando tequila y pasándola bien".

Además, aseguró que se inspira en dos casos del circuito ATP: "Es algo que le veo a (Andy) Murray y (Stan) Wawrinka, que son tipos consagrados y disfrutan del tenis. Les da lo mismo si ganan, si pierden o el puesto que ocupan en el ranking, porque son estrellas. Me gustaría darme ese lujo. Quise intentarlo y no me salió, pero estoy disfrutando".

"El año pasado, cuando le hicieron la despedida a Serena Williams, hablaron conmigo y me dijeron que sería muy lindo armar algo similar conmigo. La ventaja que tengo es que no necesito el Wild Card, porque tengo el ranking protegido. Ahí los cago. No importa cómo esté, porque si quiero jugar lo puedo hacer sin problemas; pero obviamente quisiera terminar el partido, completarlo y disfrutarlo. Si será mi último momento en el tenis, me gustaría estar a la altura. Me voy a preparar, porque siempre lo doy todo", cerró.

Del Potro, quien fue tres del mundo, se había retirado en el Argentina Open 2022, luego de más de dos años tratando de retornar a la actividad tras una grave lesión de rodilla.