El motivador mensaje de Massú a Thiem: Eres un gran campeón, dentro y fuera de la cancha

El ex tenista chileno y actual entrenador Nicolás Massú entregó un cálido y motivador mensaje a su dirigido Dominic Thiem, actual número cuatro del mundo, quien durante este domingo cayó en la final de Roland Garros ante el español Rafael Nadal (2°).

El "Vampiro" utilizó su cuenta de Twitter para publicar el mensaje: "Felicitaciones Thiem en estas dos semanas increíbles y llegar a la final en Roland Garros. Eres un gran campeón, dentro y fuera de la cancha!!! Las cosas más grandes vendrán en el futuro. Gracias por todo el equipo para hacer todo esto posible".

Cbe recordar que, Massú es el estratega de Thiem desde febrero del presente año 2019 y desde ese entonces a la fecha, el austriaco ha ganado dos títulos, uno de ellos en Miami, el único de la categoría Masters 1.000 en su carrera. Además, logró esta semana su segunda final consecutiva en el Abierto de Francia.

Congratulations @ThiemDomi in this two amazing weeks and reach the finals in @rolandgarros 👏💪

You are great champion on and off the court!!! Bigger things are coming in the future.

Thanks for all the team to make all this posible 😉 pic.twitter.com/5Vn9rrdH1l