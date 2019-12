Nicolás Massú fue nominado como "Entrenador del año Año" por la ATP

Nicolás Massú es uno de los cinco nominados para ser elegido como mejor entrenador del año en el circuito de la ATP, una mención que se justificó en una exitosa temporada en la que dirigió a Dominic Thiem.

El viñamarino ayudó al autriaco a ganar su primer Masters 1000 en Indian Wells, en una final en la que Thiem derrotó a la leyenda Roger Federer.

Más tarde lo llevó a competir en la final de Roland Garros, que perdió ante Rafael Nadal, y en la final del Torneo de Maestros de Londres, donde cayó ante Stefanos Tsitsipas. Bajo su guía, el "Dominator" también alcanzó su mejor ránking de su carrera, cuando a al final de la temporada se ubicó 4°.

Los rivales del campeón olímpico son Apostolos Tsitsipas, padre y entrenador de Stefanos Tsitsipas; Carlos Moyá, técnico de Rafael Nadal; Gilles Cervara, entrenador de Deniil Medvedev y Vincenzo Santopadre, que tiene a su cargo a Matteo Berrettini.

La votación de este premio será realizada por los mismos entrenadores del circuito profesional.

Congratulations to our Coach of the Year nominees:

Apostolos Tsitsipas (Tsitsipas)

Carlos Moya (Nadal)

Gilles Cervara (Medvedev)

Nicolas Massu (Thiem)

Vincenzo Santopadre (Berrettini)#ATPAwards 🏆 pic.twitter.com/VPV2Q2RZgk