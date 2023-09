Stefano Massú presentó a su polola en Bolonia: Estaba feliz solo y ahora estoy más feliz

Stefano Massú, hermano del capitán de Copa Davis, Nicolás, fue hasta Bolonia para apoyar a su hermano en la fase grupal de las Finales y en dicha instancia aprovechó de presentar en sociedad a su polola, la modelo brasileña Alyne Lira.

"Ella es de Belo Horizonte, pero trabaja alrededor del mundo. Hay un mes o dos que no estamos juntos", contó el viñamarino a Las Últimas Noticias.

Contó que se conocieron en Santiago: "Ella estaba trabajando en Santiago, en una agencia, y la conocí en Teatro C, una discoteca en Vitacura. Ahí la vi por primera vez y conversamos", añadió.

Dijo que ya estuvo en la serie en La Serena, ante Kazajistán: "Ella no sabía nada de tenis. No tenía idea no de quién era Nicolás. Al único que Alyne conocía era a Guga Kuerten. Y ahora en unos meses ha visto más tenis que en toda su vida", comentó.

Contó también que la tía Sonia, madre de Stefano y Nicolás, se ha tomado muy bien esta relación: "Está feliz, la quieren mucho, ya es una más de la familia", comentó antes de referirse a su hermano.

"Yo creo que Nicolás está feliz con esta adrenalina de viajar, de poder competir. Y tener familia te limita. O sea, Nicolás, con señora e hijos chicos de repente no podría viajar todas las semanas. Y eso a un jugador que requiera de sus servicios como coach, le cambia el panorama", comentó.