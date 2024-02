Carlos Alcaraz: Jarry tiene un nivel con el que le puede ganar a cualquiera

El número dos del mundo Carlos Alcaraz se deshizo en elogios para el chileno Nicolás Jarry (21°), quien le ganó en dos sets en las semifinales del ATP de Buenos Aires, Argentina Open.

"Jarry tiene un nivel con el que le puede ganar a cualquiera... He tenido muchísimas oportunidades que no las he aprovechado y obviamente cuando desaprovechas muchas ocasiones contra jugadores como Jarry hoy te pasan factura", señaló el español en conferencia de prensa.

"Es una derrota difícil. Me ha dolido mucho. Hay muchas cosas que mejorar y el nivel tiene que subir", añadió en cuanto a lo personal.

"Me he preparado bien, me he sentido físicamente bien y yo creo que con trabajo iremos cada vez a mejor", cerró.

Jarry juega este domingo a las 16:00 horas (19:00 GMT) la definición contra Facundo Díaz Acosta (87°).