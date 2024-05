¿Cuándo y a qué hora juegan Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo en Roland Garros?

Los chilenos Nicolás Jarry (16° del mundo) y Alejandro Tabilo (25°) ya tienen programación para sus duelos de debut en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, que se lleva a cabo en París, Francia.

Tanto Jarry como Tabilo jugarán este domingo por la primera ronda en tierras francesas, en la jornada inaugural del certamen.

El primero en saltar a la pista será "Jano" frente al belga Zizou Bergs (102°), quien jugará cerca de las 09:00 horas (13:00 GMT), en el tercer turno de la cancha 13 del Stade Roland Garros.

En el caso del nieto de Jaime Fillol, quien juega ante el local Corentin Moutet (79°), verá acción a eso de las 11:00 horas (15:00 GMT) en el cuarto turno de la pista Simonne-Mathieu.

Sunday's order of play is here ✔️



Check it out ▶️ https://t.co/yWGBP9TWTO#RolandGarros pic.twitter.com/WuVqkz9dZk