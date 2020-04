Jaime Fillol: La ITF le causó un daño a Jarry, él quedará como una persona sancionada por dopaje

Jaime Fillol, abuelo de Nicolás Jarry, quien recibió un castigo de 11 meses de parte de la ITF por el positivo que arrojó de dos sustancias ilícitas (ligandrol y estanozolol). Ante esto, la estrella del tenis chileno reconoció que es una completa injusticia la sanción.

"Si se considera que efectivamente no había ninguna intención, ni propósito de sacar ventaja, creo que no fue una sentencia justa. Acá se ha causado un daño, porque el público va a ver aquí que se dio una situación que tiene que ver con el sistema de dopaje, porque él va a quedar registrado como una persona castigada. Lo bueno es que se haya reconocido que no hubo ninguna intención", expresó el ex 14 del mundo en conversación con ATON Chile.

"Nicolás no es un chico que anda desaparecido jugando tenis. Al contrario, ha disputado los Juegos Odesur, los campeonatos de menores, Panamericanos, lleva años involucrado en el sistema y él no veía riesgos en consumir suplementos. Un profesional del área de la salud le dijo que lo podía hacer. Entonces, el sistema es complicado y hay que asumir que no se está haciendo bien", añadió.

Por lo mismo, el finalista de Copa Davis en 1976 pidió realizar modificaciones a la forma de analizar los casos por doping: "La ITF debiera ver una manera que le permita hacer un trabajo de no castigar a una persona que siente que hay una injusticia. El sistema es complicado, hay que analizarlo, habría que hacerle cambios, porque a todas luces no es lógico que a una persona que es declarada que no es culpable de la acción misma de consumir sustancias prohibidas, se le esté declarando que es culpable de no darse cuenta del riesgo de consumir suplementos. Entonces quiere decir que los laboratorios y los médicos en Sudamérica son más malos".

En esa misma línea, agregó: "Se debería ver si hay reincidencia y recién ahí castigar. Si no hay propósito de sacar ventaja, ¿entonces por qué castigar?".

De todas formas, valoró que su nieto "tuvo apoyo de la Federación de Tenis de Chile, el Comité Olímpico, miembros del equipo de Copa Davis y tenistas. Eso fue una cosa muy valiosa para Nicolás escucharlos inmediatamente , reconociendo que es un jugador íntegro y que no busca un aprovechamiento".

Por último, sobre cómo regresará "La Torre" al circuito, Fillol sostuvo: "Uno pensaría que si alguien crece como persona, también va a rendir mejor. Y él ha aprendido de esto. El aprendizaje aquí es de ser más cuidadoso todavía, aunque más cuidadoso que Nicolás Jarry es difícil, porque él es súper ordenado".