Jarry tras Buenos Aires: Fue una linda semana, estamos empezando un nuevo proyecto

Nicolás Jarry (21° ATP) vio el vaso medio lleno luego de quedarse con el segundo lugar del Abierto de Buenos Aires y apuntó a los positivos resultados a lo largo del torneo para iniciar el año, junto con dedicar grandes palabras a su rival Facundo Díaz Acosta.

"Agradecer a mi equipo y mi mujer Laura por acompañarme esta tremenda semana. Fue una linda semana, gracias por todo el esfuerzo. Estamos empezando un nuevo proyecto, así que... es lindo empezar de eseta forma", señaló, referenciando los trabajos junto a César Fábregas y Juan Ignacio Chela, sus entrenadores desde esta temporada 2024.

"También (agradezco) a todo mi equipo que no está aquí, que me esta viendo en Europa; y mi familia que siempre me apoya y que es el pilar principal, fundamental, de mi carrera y mis fuerzas".

Luego, Jarry se deshizo en elogios para el campeón Díaz Acosta: "Por supuesto, felicitaciones Facu por este enorme momento tuyo. Disfrútalo mucho. Cuando estuvimos hace un par de años jugando Challengers sabía que estaríamos aquí. Felicitaciones por todo el trabajo, y a todo el equipo que tienes detrás. El trabajo tiene recompensas, nos vemos en el circuito".

El nacional perdió en la definición en dos sets y ahora deberá cambiar el chip para aforntar el ATP 500 de Río de Janeiro, donde enfrentará al alemán Yannich Hanfmann este lunes 19 de febrero alrededor de las 16:30 horas de Chile.