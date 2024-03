Laura Urruticoechea, esposa de Nicolás Jarry: Juanito va a ser Nadal u odiar el tenis

La esposa del tenista Nicolás Jarry, Laura Urruticoechea, contó cómo es acompañarlo en sus viajes por el tour ATP junto a dos niños y se refirió a las sensaciones que provoca el hijo mayor, Juanito, que es toda una celebridad.

"Juanito probablemente va a ser Rafael Nadal o va a odiar el tenis y no va a querer jugar nunca más. Pero va por el camino del tenis, probablemente", dijo a LUN.

También reveló cómo se conocieron con el actual número uno de Chile, con el que ya lleva tres años de matrimonio.

"Fue en 2017. Una amiga pololeaba con un amigo de él, del tenis, y una noche me invita a un pre, donde estaba Nico. Ahí él se sienta al lado, nos ponemos a conversar y después me agrega a Instagram. A la semana siguiente él tenía que jugar el Challenger en el Club de Polo. Así que me fue dejando entradas para que lo fuera a ver y fui. El ganó ese torneo y se metió top 100", recordó.

"Fue un flechazo mutuo. Nico tiene mucha personalidad, al tiro me entraba a hablar de temas interesantes y eso me llamó la atención. Era muy distinto, simpático y teníamos mucha química. Aparte de que es alto, eso me gusta", siguió.

Laura igualmente dejó una anécdota que vivió durante los viajes: "En Australia, en la United Cup, estábamos con la hermana de Nico y había una sala donde se almuerza con todos los jugadores, y en eso pasa Juanito, que estaba sin pantalones y se le cae el pañal con caca. No me había dado cuenta y quedó todo sucio ahí. Y un jugador lo ve y ella casi cayó muerta de vergüenza. Tuvimos que limpiar la alfombra, todo".