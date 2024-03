Lindo gesto: Jarry se acercó a ayudar a pasapelotas tras darle un pelotazo involuntario

El partido entre Nicolás Jarry y Daniil Medvedev en Miami (derrota del chileno por 6-2 y 7-6(7)) estuvo marcado por el buen tenis, las emociones y un pequeño incidente antes del arranque, protagonizado por el nieto de Jaime Fillol, pero que no pasó a mayores.

El hecho fue que el "Príncipe" le pegó sin querer un pelotazo a una pasapelotas en el calentamiento previo al duelo, lo que dejó muy complicada a la joven colaboradora del torneo, debido a la potencia del lanzamiento de Jarry.

No obstante, el nacional tuvo un gran gesto y detuvo su proceso de precompetencia para acercarse a pedir disculpas, ayudarla a caminar y cerciorarse que la pelotera estaba bien.

Revisa el hecho:

Jarry accidentally hits a ball girl during the warm-up, but rushes to check she's okay! 🥹#MiamiOpen pic.twitter.com/IZ8Y8dzSRA