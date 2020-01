Manuel Astorga: Si un atleta no sabe lo que está consumiendo, eso habla mal del staff

Manuel Astorga, ex preparador físico de Marcelo Ríos en el circuito ATP, fue consultado por Al Aire Libre en Cooperativa sobre la posibilidad de que Nicolás Jarry no tuviera conocimiento de que consumió sustancias prohibidas, como lo expresó el tenista chileno tras anunciarse su positivo en un control antidopaje.

"Existe la posibilidad de que el atleta no sepa lo que está consumiendo, lo que habla de la poca prolijidad del staff interdisciplinario, llámese coach, preparador físico o staff médico, que son las personas que tienen que instruir al atleta básicamente en algo muy simple: no consumes nada si yo no te lo recomiendo, no consumes nada si no te lo sugiero. En base a aquello si el deportista ingiere algo saltándose esta regla básica, obviamente que ya es responsabilidad del deportista", expresó.

"Pero el caso que haya sido recomendado por el staff interdisciplinario, el grado de ignorancia, el grado de desconocimiento, de no instruirse en la reglamentación que hace la ATP con sus deportistas cada año, con instructivos, con reuniones, con charlas, obviamente habla de la desprolijidad y la irresponsabilidad, al no tener claro que no puede ingerir sustancias como éstas que están dentro de lo que tipifica la WADA y la ATP como sustancias prohibidas", agregó.

Astorga también se refirió al Ligandrol y al Stanozolol, las sustancias que se encontraron en la muestra de Jarry.

"Tiene un efecto en una relación de 10 a 1 con respecto al objetivo fundamental que es aumentar la masa muscular, en qué sentido, con el uso de esta sustancia que también pretende aumentar la masa muscular, se logra entre 2,2 hasta 4,1 kilos por mes. Entonces sí claramente la WADA y la ATP tiene la tipificación absoluta de sustancias clase A, B y C, donde hay algunas que son absolutamente prohibidas más allá de que tengan una gravedad superior o no. En el fondo el dopaje es trampa, eso es obviamente contra lo que lucha la WADA en forma significativa", sostuvo.