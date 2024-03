Medvedev sobre los chilenos en duelo con Jarry: Esperaba que fuera peor, fueron un gran público

El ruso Daniil Medvedev (4° del mundo) destacó la actitud de los fanáticos chilenos en el duelo que le ganó a Nicolás Jarry (23°), por los cuartos de final del Miami Open, segundo torneo Masters 1.000 del año.

"Para ser honesto, estaba listo, estaba esperando que fuera peor, más fanáticos chilenos apoyándolo a él. La verdad fue una muy buena atmósfera, el umpire decía 'jugadores listos', pero yo 'no importa, está bien, ha sido peor'. La atmósfera estuvo buena, había gente animándome a mí, probablemente no chilenos, pero me sentí bien en la pista", dijo tras el encuentro.

"Fue muy divertido jugar con tantos chilenos en el estadio, esperaba que fuera mucho peor en cuanto al ruido, pero creo que fueron un gran público", cerró.

Otro gesto que tuvo el "Loco Daniil" fue que tras el encuentro firmó la cámara con el mensaje "not easy (no fue fácil)".