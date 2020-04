Nicolás Jarry anunció que no apelará a su sanción: Decidí aceptar el acuerdo ofrecido por la ITF

El tenista nacional Nicolás Jarry recibió una sanción de 11 meses de parte de la Federación Internacional de Tenis (ITF), un castigo al que no apelará según dio a conocer en una carta en la que manifestó su impresión ante el fallo que le permitirá volver a las canchas en noviembre.

"Como ya saben desde enero de este año estuve focalizado en probar mi inocencia, demostrando a la ITF que no engañé a nadie, ni tampoco traté de sacar ventaja deportiva tomando algún tipo de sustancia prohibida", apuntó poco minutos después que se hiciera pública la sanción.

"Hoy contento y con mi conciencia tranquila, les cuento que fuimos capaces de demostrar en la investigación realizada por la ITF, la procedencia de las sustancias prohibidas detectadas y que éstas, aparecieron producto de la contaminación cruzada que se generó en el laboratorio brasileño en el cual se producían vitaminas", agregó en una carta publicada en sus redes sociales.

En esa línea, Jarry asegurò que "lamentablemente y con mucha humildad, he decidido aceptar el acuerdo ofrecido por la ITF y su sanción de 11 meses, que me permitirá volver a competir en noviembre. Extender estos procesos legales, sólo sumarían más estrés e incertidumbre a mi futuro profesional"

"Dado esto, me gustaría expresar que siempre he intentado ser lo más profesional posible, entendiendo desde muy pequeño el sacrificio y profesionalismo que se requiere para ser tenista, y los que me conocen saben que es algo que siempre ha sido prioritario para mí", agregó.

Respecto a la contaminación en los suplementos vitamínicos, Jarry fue claro: "quiero que se sepa y que no quede duda alguna que, al elegir el laboratorio utilizado, busqué que cumpliera con todas las condiciones requeridas por mi profesionalismo, llegando al extremo de evaluar mi decisión con tres doctores, incluso pidiendo a uno de ellos que fuera a visitar el laboratorio para certificar personalmente que estaba todo bien para producir mis vitaminas".

"Lamentablemente esto no fue suficiente y puse en riesgo mi salud y mi carrera profesional. Me quedo con una lección muy importante en mi vida, de que sé que es mi responsabilidad profesional asegurarme que todo lo que consuma no puede contener ni la más mínima contaminación", cerró.

La suspensión provisoria de Jarry comenzó el día 16 de diciembre de 2019, por lo que su sanción será hasta el 15 de noviembre de este 2020, debido a que se abonarán al castigo los cuatro meses que ya estuvo impedido de jugar.