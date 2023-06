Nicolás Jarry camino a la Copa Davis: Hay mucha ilusión, la paso increíble jugando por Chile

Nicolás Jarry, número 28 de la ATP, ya palpita lo que será la fase de grupos de la Copa Davis y entregó su visión para aquel desafío junto a la selección chilena.

"Hay mucha ilusión. Estoy muy feliz de volver a las finales de la Copa Davis. Siempre ha sido importante para mí esta competencia. Pudimos ascender en Madrid hace varios años y con mucho esfuerzo del equipo hemos vuelto. Jugamos una gran serie en Chile y ahora nos vamos a medir contra los mejores países del mundo", expresó

"Siempre me ha gustado jugar la Davis por Chile. Es algo que siempre me ha llamado la atención. He tenido la suerte de saber utilizar la energía del público y todo el ambiente siempre a mi favor, sea de visita o de local. Siempre la paso increíble jugando por Chile", continuó

El nacional también se refirió a la rivalidad interna de ránking en el equipo, pues "uno quiere equiparar al otro", pero "la competencia es sana" ya que "entro del equipo somos buenos amigos".

"Nico (Massú) nos conoce muy bien. Él también conoce muy bien lo que es jugar por Chile, todos lo conocen por su gran desempeño en la Copa Davis o en los Juegos Olímpicos y su energía se contagia. Tenerlo ahí en el banco es siempre muy motivador", indicó

"Los invito a que vayan a alentarnos, a alentar por el país, por el equipo. Siempre es muy necesaria su energía. Ya lo pudieron ver en La Serena, cómo pudimos dar vuelta una situación que no empezó muy favorable, pero terminamos a lo grande. Esperamos que mucha gente se pueda sumar a animar, ir a Bolonia y alentar por nosotros", concluyó.

Chile competirá en Italia entre el 12 y 17 de septiembre en el Grupo A, junto a los locales, Canadá y Suecia.