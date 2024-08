Nicolás Jarry cerró una jornada para el olvido del tenis chileno en el US Open

Algo pasó esta temporada con el tenis chileno en las grandes instancias, ya que Alejandro Tabilo (21º del ranking Atp) y Nicolás Jarry (26º) han superado la frontera de los veinte mejores jugadores del mundo, pero en los últimos torneos relevantes, a los que se sumó el US Open, han vivido jornadas para el olvido y rápidamente han quedado eliminados.

Incluso en los Juegos Olímpicos de París las dos principales raquetas de nuestro país quedaron en el camino en primera ronda, y el abierto de los Estados Unidos no fue la excepción. Con Tabilo eliminado por el belga David Goffin (78º) en sets corridos sólo quedaba el Príncipe.

Nicolás Jarry enfrentó al australiano Christopher O’Connell (87º), quien aprovechó en el momento propicio para quebrar, fue en el séptimo game, y se quedó con el primer set luego de 41 minutos, por 6-4.

En la segunda manga el oceánico siguió dominando en las acciones y se llevó este capítulo por 6-3. Si bien Jarry descontó en el tercero, fue insuficiente, y O’Connell luego de dos horas y 56 minutos cerró la victoria por 6-4; 6-3; 4-6 y 6-3 y dejó el US Open sin chilenos, que una vez más no responden a su ranking y se van eliminados en primera ronda.

