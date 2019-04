Nicolás Jarry: En Chile hay poca cultura y cobertura sobre el tenis

El chileno Nicolás Jarry, 81° en el ranking mundial, y con gran desempeño esta semana al alcanzar los cuartos de final del ATP de Barcelona, dialogó con un medio español sobre su carrera e indicó que en nuestro país hay "poca cultura y poca cobertura" sobre el tenis.

"En mi país somos muy nacionalistas, pero en el tenis hay poca cultura y poca cobertura. Los aficionados al tenis creen que es fácil estar setenta o Top 100", criticó Jarry en Marca.

"Tuvimos tanta suerte de tener a Marcelo Ríos, número uno del mundo; Fernando González, que estuvo entre los quince primeros muchos años; a Nico (Massú), que fue ganador de la medalla olímpica y que también fue diez. Estaba Paul Capdeville, que fue setenta de la ATP y lo trataban de malo. Siempre se nos compara con ellos y hay que aprender a manejar eso", precisó.

Jarry, quien cayó en el primer turno de esta jornada ante Daniil Medvédev (14°), también declaró que su objetivo para esta temporada es saber manejar mejor la presión, y que le gustaría terminar "entre los cincuenta mejores, que es el ránking con el que empecé".

Finalmente, habló sobre su estilo de juego, diferente al "prototipo" de tenista sudamericano.

"Me viene de la altura porque no me puedo poner a correr porque me canso más que los demás. Tengo que mover dos metros y le puedo pegar más fuerte y eso lo tengo que aprovechar. Haber nacido en Sudamérica me sirvió para saber armar los puntos y saber luchar. Si hubiera nacido en cualquier otra parte, sacaría mucho mejor pero sólo tendría saque y una pelota", cerró.